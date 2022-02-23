В Киеве сообщили о "массовой DDoS-атаке" на сайты госорганов Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что на сайты государственных органов власти Незалежной началась массовая DDoS-атака. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Приблизительно с 16:00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Рады, уже работает КМУ [кабмина] и МИД", — написал министр.

Фёдоров отметил, что это связано "с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".