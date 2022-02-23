В Киеве сообщили о "массовой DDoS-атаке" на сайты госорганов Украины
Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к ресурсам Верховной рады и другим.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что на сайты государственных органов власти Незалежной началась массовая DDoS-атака. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Приблизительно с 16:00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Рады, уже работает КМУ [кабмина] и МИД", — написал министр.
Фёдоров отметил, что это связано "с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки".
Как ранее писал Лайф, на Украине перестало работать несколько государственных сайтов. В частности, не открываются страницы Верховной рады, правительства, МИД и Службы безопасности. При попытке перейти по ссылке этих ведомств после долгой загрузки на экране появлялась строка "Не удаётся получить доступ к сайту".
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