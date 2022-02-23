FT: ЕС может ввести санкции против Марии Захаровой и Владимира Соловьёва
Ранее Евросоюз объявил об ограничениях в отношении 351 депутата Госдумы, а также 27 физических лиц и компаний.
Мария Захарова, Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, Кадр из видео YouTube / СМОТРИМ. Весь Соловьёв
Европейский союз может ввести санкции против официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на попавший в её распоряжение список.
"Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьёв и представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова также подпадут под санкции", — отмечает издание.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.