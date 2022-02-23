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23 февраля, 17:54

FT: ЕС может ввести санкции против Марии Захаровой и Владимира Соловьёва

Ранее Евросоюз объявил об ограничениях в отношении 351 депутата Госдумы, а также 27 физических лиц и компаний.

<p>Мария Захарова, Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCPkDvaKV6u6FgM650A0pdCAhttps://www.youtube.com/watch?v=1ws9tP1x0l4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СМОТРИМ. Весь Соловьёв</a></p>

Мария Захарова, Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, Кадр из видео YouTube / СМОТРИМ. Весь Соловьёв

Европейский союз может ввести санкции против официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на попавший в её распоряжение список.

"Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьёв и представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова также подпадут под санкции", — отмечает издание.

Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Госдолг, депутаты, бизнес: Евросоюз ввёл санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.

Николь Вербер

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