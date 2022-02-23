Небензя предупредил, что РФ не станет "либеральничать" с нарушителями перемирия в Донбассе
Василий Небензя. Фото © Getty Images / Mohammed Elshamy / Anadolu Agency
Он отметил, что Европа и США продолжают поставлять оружие Киеву и толкать его на преступления.
Россия не будет церемониться с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе. Обстрелы республик украинскими военными продолжаются, а Запад вооружает и подначивает Киев к продолжению эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине.
"Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооружённые силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет", — сказал он на заседании Генассамблеи ООН по ситуации с Украиной.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости республик Донбасса. Он также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Затем договор ратифицировали депутаты Госдумы.