Небензя предупредил, что РФ не станет "либеральничать" с нарушителями перемирия в Донбассе

Он отметил, что Европа и США продолжают поставлять оружие Киеву и толкать его на преступления.

Россия не будет церемониться с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе. Обстрелы республик украинскими военными продолжаются, а Запад вооружает и подначивает Киев к продолжению эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине.