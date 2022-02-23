На Украине придумали способ перекрыть России доступ в черноморские проливы
Там отметили, что Киев уже представил ряд инициатив, включая консультации между сторонами и создание общего механизма реагирования на угрозы безопасности.
Посол Незалежной в Турции Василий Боднар заявил, что Киев может попросить Турцию рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Чёрном море в случае "военных действий против Украины".
"Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины, когда война станет не только де-факто, но и де-юре, мы попросим Правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", — сказал он агентству Reuters.
Дипломат отметил, что Украина предложила ряд инициатив, которые включают консультации между сторонами, а также создание общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
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