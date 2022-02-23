На Украине придумали способ перекрыть России доступ в черноморские проливы

Там отметили, что Киев уже представил ряд инициатив, включая консультации между сторонами и создание общего механизма реагирования на угрозы безопасности.

Посол Незалежной в Турции Василий Боднар заявил, что Киев может попросить Турцию рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Чёрном море в случае "военных действий против Украины".

"Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины, когда война станет не только де-факто, но и де-юре, мы попросим Правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора", — сказал он агентству Reuters.