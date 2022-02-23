Стало известно о спорном пункте из указа Зеленского о введении ЧП на Украине
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Stefanie Loos-Pool
Документом предлагается установление запрета призывникам, военнообязанным и резервистам на смену места проживания без предупреждения.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране на 30 дней, в частности, предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку". Текст документа обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в "Телеграме".
"[На Украине] вводятся такие мероприятия: <...> запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования <...> запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку", — перечисляются предлагаемые меры в документе.
Последний пункт о "дестабилизирующей" информации депутат Рады Ярослав Железняк счёл спорным. Он предполагает "закрытие СМИ без суда", отметил политик. Нардеп также указал, что пункта о запрете партий, который тоже обсуждался, в документе не оказалось.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Силовые ведомства республик предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию и обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Тем временем на Украине объявили о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. Зеленский предложил Раде ввести режим ЧП в стране с 24 февраля.