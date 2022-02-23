Стало известно о спорном пункте из указа Зеленского о введении ЧП на Украине

Документом предлагается установление запрета призывникам, военнообязанным и резервистам на смену места проживания без предупреждения.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране на 30 дней, в частности, предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку". Текст документа обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в "Телеграме".

"[На Украине] вводятся такие мероприятия: <...> запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования <...> запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку", — перечисляются предлагаемые меры в документе.