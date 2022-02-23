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23 февраля, 19:59

Рада увеличила расходы на нужды обороны Украины на 314 миллионов долларов

Теперь сумма составляет 1,3 миллиарда долларов. За это решение проголосовало 345 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов.

<p>Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256565616656524&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Обложка © Facebook / GeneralStaff.ua

Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов, до 1,3 миллиарда долларов. За это проголосовало 345 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Так, предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 миллиарда гривен (314 миллионов долларов) — с 28,4 миллиарда гривен (980 миллионов долларов) до 37,5 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов)", — сказано в пояснительной записке к документу.

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Ранее сообщалось, что Офис президента Украины объявил об усилении охраны Мариуполя. Власти страны обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медучреждений, а также шаги военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей.

Иван Косицын

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