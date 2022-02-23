Рада увеличила расходы на нужды обороны Украины на 314 миллионов долларов

Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов, до 1,3 миллиарда долларов. За это проголосовало 345 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Так, предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 миллиарда гривен (314 миллионов долларов) — с 28,4 миллиарда гривен (980 миллионов долларов) до 37,5 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов)", — сказано в пояснительной записке к документу.