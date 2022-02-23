Трамп заявил, что Путин "играет на Байдене, как на барабане"

Ранее Лайф писал, что Трамп назвал гениальным шаг России по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению политика, украинский кризис во время его президентства был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным. Экс-президент США считает, что отлично ладил с российским коллегой и нравился ему. Политик отметил: "Этот парень очень сообразительный, он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну".