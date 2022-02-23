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23 февраля, 20:11

Курс евро достиг 92 рублей впервые с апреля 2021 года

По данным на 22:47 мск, курс евро на Московской бирже расчётами "завтра" рос на 2,25 рубля — до 91,7. Доллар подорожал до 81,17 рубля.

Курс евро на Московской бирже вечером 23 февраля поднялся до 92 рублей. Рубль потерял около 2,5%.

По данным на 22:47 мск, курс евро расчётами "завтра" рос на 2,25 рубля — до 91,7. При этом несколькими минутами ранее европейская валюта поднималась до 92 рублей, обновив максимум с апреля 2021 года.

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Курс доллара на Мосбирже рос на на 2,37 рубля — до 81,17. Напомним, ранее американская валюта превысила уровень в 81 рубль впервые с марта 2020 года.

Обложка © Pixabay

Никита Никонов

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