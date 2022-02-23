Курс евро достиг 92 рублей впервые с апреля 2021 года

Курс евро на Московской бирже вечером 23 февраля поднялся до 92 рублей. Рубль потерял около 2,5%.

По данным на 22:47 мск, курс евро расчётами "завтра" рос на 2,25 рубля — до 91,7. При этом несколькими минутами ранее европейская валюта поднималась до 92 рублей, обновив максимум с апреля 2021 года.