Замглавы ЕК Домбровскис заявил о готовности ЕС ввести второй пакет санкций против России
По его словам, новые рестрикции подразумевают меры по контролю за экспортом. Замглавы Еврокомиссии отметил, что Брюссель координирует свои действия с США и Великобританией.
Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если военнослужащие РФ войдут на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Reuters.
По словам Домбровскиса, новые рестрикции подразумевают меры по контролю за экспортом. Замглавы ЕК отметил, что Брюссель координирует свои действия с США и Великобританией. Также он признал, что возможные контрсанкции России будут иметь экономические последствия для Евросоюза.
Напомним, 23 февраля Евросоюз ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничения касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в чёрный список внесено 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Как сообщал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса власти Германии заморозили газопровод "Северный поток – 2". Санкции против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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