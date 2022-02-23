Замглавы ЕК Домбровскис заявил о готовности ЕС ввести второй пакет санкций против России

По его словам, новые рестрикции подразумевают меры по контролю за экспортом. Замглавы Еврокомиссии отметил, что Брюссель координирует свои действия с США и Великобританией.

Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если военнослужащие РФ войдут на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Reuters.

По словам Домбровскиса, новые рестрикции подразумевают меры по контролю за экспортом. Замглавы ЕК отметил, что Брюссель координирует свои действия с США и Великобританией. Также он признал, что возможные контрсанкции России будут иметь экономические последствия для Евросоюза.

Напомним, 23 февраля Евросоюз ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничения касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в чёрный список внесено 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".