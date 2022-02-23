Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосётся сама собой"

Как подчеркнул глава ДНР, сейчас всё делается для того, чтобы не допустить жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Ситуация в Донбассе не разрешится сама собой с учётом поставок летального оружия Украине странами Запада. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С учётом тех поставок из стран Запада летального вооружения само собой это не рассосётся, и это большая проблема сейчас, которая может выстрелить, и выстрелить очень серьёзно, особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".