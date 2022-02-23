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Опубликовано 23 февраля 2022, 20:45

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосётся сама собой"

Как подчеркнул глава ДНР, сейчас всё делается для того, чтобы не допустить жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Ситуация в Донбассе не разрешится сама собой с учётом поставок летального оружия Украине странами Запада. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С учётом тех поставок из стран Запада летального вооружения само собой это не рассосётся, и это большая проблема сейчас, которая может выстрелить, и выстрелить очень серьёзно, особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Пушилин призвал украинские войска добровольно покинуть территорию ДНР
Пушилин призвал украинские войска добровольно покинуть территорию ДНР

По словам Пушилина, руководство ДНР направило все свои усилия на то, чтобы не допустить жертв и пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ
Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ
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Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Иван Косицын
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