Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосётся сама собой"
Как подчеркнул глава ДНР, сейчас всё делается для того, чтобы не допустить жертв и пострадавших среди мирных жителей.
Ситуация в Донбассе не разрешится сама собой с учётом поставок летального оружия Украине странами Запада. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"С учётом тех поставок из стран Запада летального вооружения само собой это не рассосётся, и это большая проблема сейчас, которая может выстрелить, и выстрелить очень серьёзно, особенно это опасно сейчас уже для признанных республик Донбасса", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам Пушилина, руководство ДНР направило все свои усилия на то, чтобы не допустить жертв и пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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