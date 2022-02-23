Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины

Представитель Кремля добавил, что Пушилин и Пасечник ещё раз лично от себя и от народов республик Донбасса выразили благодарность Путину за признание их государств.

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путина с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооружённых сил и формирований Украины", — сказал Песков журналистам.