Песков: Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины
Представитель Кремля добавил, что Пушилин и Пасечник ещё раз лично от себя и от народов республик Донбасса выразили благодарность Путину за признание их государств.
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путина с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооружённых сил и формирований Украины", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что Пушилин и Пасечник ещё раз лично от себя и от народов ДНР и ЛНР выразили благодарность Путину за признание их государств.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев