Минфин США ввёл санкции против оператора "Северного потока – 2" и его директора
Ведомство предписало завершить все операции с Nord Stream 2 AG и подконтрольными ей компаниями до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 2 марта 2022 года.
Маттиас Варниг. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Министерство финансов США ввело санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что ограничения введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы", принятого в 2019 году. Также Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG и подконтрольными ей компаниями до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 2 марта 2022 года.
Как правило, рестрикции по линии американского Минфина означают, что блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для физических и юридических лиц Соединённых Штатов.
Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2".
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Как писал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил 23 февраля, что точку в вопросе "Северного потока – 2" поставит немецкий регулятор.