Минфин США ввёл санкции против оператора "Северного потока – 2" и его директора

Министерство финансов США ввело санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ограничения введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы", принятого в 2019 году. Также Минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG и подконтрольными ей компаниями до 12:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 2 марта 2022 года.