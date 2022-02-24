ATP объявила о переносе теннисного турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан в 2022 году
По каким причинам это произошло, официально пока не сообщается. Турнир категории ATP 250 в столице Казахстана состоится с 19 по 25 сентября.
Теннисный турнир ATP St. Petersburg Open 2021 в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который должен был в этом году пройти в Санкт-Петербурге, перенесён в Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
О причинах переноса соревнований официально пока не сообщается. Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в ATP сообщает, что перенос турнира не связан с санкциями против России. При этом стоит отметить, что после признания Москвой ДНР и ЛНР всё чаще звучат призывы со стороны Запада с требованием отобрать у РФ право на проведение международных спортивных соревнований. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя предстоящий финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, заявил, что считает "немыслимым" проведение больших футбольных турниров в России после признания Москвой независимости Донецка и Луганска. В УЕФА же заявили, что пока не рассматривают возможность переноса игры из Северной столицы. Матч должен пройти 28 мая.