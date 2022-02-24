"Мощнейший бой": Журналисты сообщили об атаке ВС Украины на позиции ДНР в районе села Николаевка

Отмечается, что украинские военные используют артиллерию. Наблюдаются множественные разрывы.

Вооружённые силы Украины атаковали позиции Донецкой Народной Республики в районе села Николаевка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на своего корреспондента Александра Коца.

"Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на Народную милицию ДНР массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идёт применение артиллерии", — передаёт журналист.