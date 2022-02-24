"Мощнейший бой": Журналисты сообщили об атаке ВС Украины на позиции ДНР в районе села Николаевка
Отмечается, что украинские военные используют артиллерию. Наблюдаются множественные разрывы.
Вооружённые силы Украины атаковали позиции Донецкой Народной Республики в районе села Николаевка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на своего корреспондента Александра Коца.
"Завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. Украинские военные обрушили на Народную милицию ДНР массированный огонь. Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идёт применение артиллерии", — передаёт журналист.
Ранее Лайф писал, что главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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