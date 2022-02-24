Пентагон перебросит на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35

США перебросят на восточный фланг до восьми самолётов F-35 из Германии. Также Соединённые Штаты отправят из Италии в страны Балтии до 800 военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", — сказал Кёрби на брифинге.