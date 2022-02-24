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23 февраля, 21:53

Пентагон перебросит на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35

Также Соединённые Штаты передислоцируют часть войск: из Италии в страны Балтии отправится до 800 военнослужащих.

США перебросят на восточный фланг до восьми самолётов F-35 из Германии. Также Соединённые Штаты отправят из Италии в страны Балтии до 800 военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

По его словам, распоряжение передислоцировать часть войск дал президент США Джо Байден.

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"В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", — сказал Кёрби на брифинге.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы разместить тысячи военных на восточном фланге НАТО.

Обложка © ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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