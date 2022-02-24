Пентагон перебросит на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35
Также Соединённые Штаты передислоцируют часть войск: из Италии в страны Балтии отправится до 800 военнослужащих.
США перебросят на восточный фланг до восьми самолётов F-35 из Германии. Также Соединённые Штаты отправят из Италии в страны Балтии до 800 военных. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
По его словам, распоряжение передислоцировать часть войск дал президент США Джо Байден.
"В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", — сказал Кёрби на брифинге.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы разместить тысячи военных на восточном фланге НАТО.
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