Путин заявил, что военная машина НАТО вплотную приближается к границам России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная машина НАТО движется и вплотную приближается к границам России. Об этом глава государства рассказал в специальном видеообращении к населению.

"Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России", — сказал Путин.

Он также заметил, что попытки Москвы договориться по нерасширению Североатлантического альянса оказались тщетными. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, мы больше молчать не можем, подчеркнул Путин.