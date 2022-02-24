Путин заявил, что военная машина НАТО вплотную приближается к границам России
Москва 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток и сталкивалась с обманом, отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная машина НАТО движется и вплотную приближается к границам России. Об этом глава государства рассказал в специальном видеообращении к населению.
"Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России", — сказал Путин.
Он также заметил, что попытки Москвы договориться по нерасширению Североатлантического альянса оказались тщетными. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, мы больше молчать не можем, подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Обложка © LIFE