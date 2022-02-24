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24 февраля, 03:31

Путин заявил, что военная машина НАТО вплотную приближается к границам России

Москва 30 лет пыталась договориться о нерасширении альянса на восток и сталкивалась с обманом, отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военная машина НАТО движется и вплотную приближается к границам России. Об этом глава государства рассказал в специальном видеообращении к населению.

"Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа, военная машина НАТО вплотную движется и приближается к границам России", — сказал Путин.

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Он также заметил, что попытки Москвы договориться по нерасширению Североатлантического альянса оказались тщетными. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, мы больше молчать не можем, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка © LIFE

Иван Косицын

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