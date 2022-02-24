ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 03:52
17699

СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов Украины

В соцсетях появляются видео с мест событий. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.

Взрывы в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"

Украинские СМИ сообщают, что мощные взрывы слышны в ряде городов Незалежной. В соцсетях появляются видео с мест событий.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой
"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Так, говорится, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, Мариуполе. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.

Корреспонденты CNN, выходившие в эфир из Харькова и Киева, также подтвердили, что слышат серию взрывов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

BannerImage

Взрывы в Харькове. Скриншот © Telegram / "Политика страны"

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar