СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов Украины
В соцсетях появляются видео с мест событий. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.
Взрывы в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"
Украинские СМИ сообщают, что мощные взрывы слышны в ряде городов Незалежной. В соцсетях появляются видео с мест событий.
Так, говорится, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, Мариуполе. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.
Корреспонденты CNN, выходившие в эфир из Харькова и Киева, также подтвердили, что слышат серию взрывов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Взрывы в Харькове. Скриншот © Telegram / "Политика страны"