СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде городов Украины

В соцсетях появляются видео с мест событий. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.

Взрывы в Харькове. Видео © Telegram / "Политика страны"

Украинские СМИ сообщают, что мощные взрывы слышны в ряде городов Незалежной. В соцсетях появляются видео с мест событий.

Так, говорится, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, Мариуполе. Также сообщается, что звуки от снарядов слышны в районе аэропорта Борисполь.

Корреспонденты CNN, выходившие в эфир из Харькова и Киева, также подтвердили, что слышат серию взрывов.