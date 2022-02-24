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24 февраля, 03:50

Путин заявил, что НАТО создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток

Президент отметил, что безответственные западные политики из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создают угрозы в отношении РФ.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в экстренном телеобращении, посвящённом началу спецоперации по защите Донбасса от Украины.

"Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", констатировал Путин.

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

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Ранее Путин заявил, что военная машина НАТО вплотную приближается к границам России.

Юлия Коновалова

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