Путин заявил, что НАТО создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток
Президент отметил, что безответственные западные политики из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создают угрозы в отношении РФ.
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Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в экстренном телеобращении, посвящённом началу спецоперации по защите Донбасса от Украины.
"Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", — констатировал Путин.
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