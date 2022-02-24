Путин заявил, что НАТО создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток

Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создаёт фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в экстренном телеобращении, посвящённом началу спецоперации по защите Донбасса от Украины.

"Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", — констатировал Путин.