Путин подчеркнул, что справедливость и правда на стороне России

По словам главы государства, благополучие стран и народов берёт начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд.

Справедливость и правда на стороне России, заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении, посвящённом началу специальной военной операции на Украине.

Российский лидер отметил, что "благополучие, само существование целых стран и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций предков, прямо зависят от способностей быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплочённости общества, его готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд".

"Силы нужны всегда, но они могут быть разного качества. В основе политики империи "лжи", о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть — ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которые на нашей стороне", — сказал Путин.