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24 февраля, 04:02

Путин подчеркнул, что справедливость и правда на стороне России

По словам главы государства, благополучие стран и народов берёт начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд.

Справедливость и правда на стороне России, заявил президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении, посвящённом началу специальной военной операции на Украине.

Российский лидер отметил, что "благополучие, само существование целых стран и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе своей культуры и ценностей, опыта и традиций предков, прямо зависят от способностей быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплочённости общества, его готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперёд".

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

"Силы нужны всегда, но они могут быть разного качества. В основе политики империи "лжи", о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть — ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которые на нашей стороне", сказал Путин.

Ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Президент РФ Путин. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Юлия Коновалова

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