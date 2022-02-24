Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных угроз авиации. Об этом свидетельствует система оповещения NOTAM.

"Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации и Киевского района полётной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Стало известно о спорном пункте из указа Зеленского о введении ЧП на Украине

Ранее Лайф писал, что аэропорты Харькова и Днепра закрыты до утра 24 февраля. Впоследствии был закрыт и аэропорт Запорожья. В четверг на Украине начал действовать режим чрезвычайного положения. Он введён на 30 дней.