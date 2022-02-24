Ранее в СМИ появилась информация о временном закрытии аэропортов в Харькове, Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье.

Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных угроз авиации. Об этом свидетельствует система оповещения NOTAM.

"Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации и Киевского района полётной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — говорится в сообщении.