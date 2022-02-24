Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных "угроз авиации"
Самолёт "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Фото © Facebook / flyuia.ua
Ранее в СМИ появилась информация о временном закрытии аэропортов в Харькове, Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье.
Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных угроз авиации. Об этом свидетельствует система оповещения NOTAM.
"Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации и Киевского района полётной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что аэропорты Харькова и Днепра закрыты до утра 24 февраля. Впоследствии был закрыт и аэропорт Запорожья. В четверг на Украине начал действовать режим чрезвычайного положения. Он введён на 30 дней.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.