Аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра 24 февраля
В Харькове отменены два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Причины закрытия аэропортов пока не известны.
Аэропорт Харькова. Фото © Wikipedia / Gnesener1900
На Украине закрыли Международный аэропорт Харькова. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на предписание лётного состава.
Также о закрытии воздушной гавани свидетельствуют данные онлайн-табло. Согласно ним, два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Кроме того, задержаны два ночных рейса на прилёт — до 10:10 и 11:00. Причины закрытия аэропорта пока не известны.
Украинские СМИ тажке сообщают, что вслед за аэропортом Харькова закрыт аэропорт Днепра — до 07:00 (08:00 мск) 24 февраля.