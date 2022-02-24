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23 февраля, 22:50

Аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра 24 февраля

В Харькове отменены два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Причины закрытия аэропортов пока не известны.

<p>Аэропорт Харькова. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kharkiv_International_Airport._Passenger_Terminal_A.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gnesener1900</a></p>

Аэропорт Харькова. Фото © Wikipedia / Gnesener1900

На Украине закрыли Международный аэропорт Харькова. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на предписание лётного состава.

Также о закрытии воздушной гавани свидетельствуют данные онлайн-табло. Согласно ним, два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Кроме того, задержаны два ночных рейса на прилёт — до 10:10 и 11:00. Причины закрытия аэропорта пока не известны.

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Украинские СМИ тажке сообщают, что вслед за аэропортом Харькова закрыт аэропорт Днепра — до 07:00 (08:00 мск) 24 февраля.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения.

Никита Никонов

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