Аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра 24 февраля

На Украине закрыли Международный аэропорт Харькова. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на предписание лётного состава.

Также о закрытии воздушной гавани свидетельствуют данные онлайн-табло. Согласно ним, два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Кроме того, задержаны два ночных рейса на прилёт — до 10:10 и 11:00. Причины закрытия аэропорта пока не известны.