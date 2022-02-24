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Опубликовано 23 февраля 2022, 22:50

Аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра 24 февраля

Аэропорт Харькова. Фото © Wikipedia / Gnesener1900

Аэропорт Харькова. Фото © Wikipedia / Gnesener1900

В Харькове два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Причины закрытия аэропортов пока не известны.

На Украине закрыли международный аэропорт Харьков. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на предписание лётного состава.

Также о закрытии воздушной гавани свидетельствуют данные онлайн-табло. Согласно им, два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Кроме того, задержано два ночных рейса на прилёт — до 10:10 и 11:00. Причины закрытия аэропорта пока не известны.

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Украинские СМИ также сообщают, что вслед за аэропортом Харькова закрыт аэропорт Днепра — до 07:00 (08:00 мск) 24 февраля.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения.

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Никита Никонов
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