Аэропорты Харькова и Днепра закрыли до утра 24 февраля

В Харькове два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Причины закрытия аэропортов пока не известны.

На Украине закрыли международный аэропорт Харьков. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на предписание лётного состава.

Также о закрытии воздушной гавани свидетельствуют данные онлайн-табло. Согласно им, два ночных рейса на вылет отменены. Ещё два перенесены на 11:35 и 12:00. Кроме того, задержано два ночных рейса на прилёт — до 10:10 и 11:00. Причины закрытия аэропорта пока не известны.

Украинские СМИ также сообщают, что вслед за аэропортом Харькова закрыт аэропорт Днепра — до 07:00 (08:00 мск) 24 февраля.