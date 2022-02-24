Госдеп заявил, что США могут ввести санкции против любого финучреждения России

Также, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства Прайса, рассматриваются меры экспортного контроля и персональные рестрикции.

США могут ввести санкции против любого финансового учреждения России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"С имеющимися у нас полномочиями и решимостью ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности [в плане санкций] в случае дальнейшего вторжения", — сказал Прайс на брифинге.