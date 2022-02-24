Госдеп заявил, что США могут ввести санкции против любого финучреждения России
Также, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства Прайса, рассматриваются меры экспортного контроля и персональные рестрикции.
США могут ввести санкции против любого финансового учреждения России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"С имеющимися у нас полномочиями и решимостью ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности [в плане санкций] в случае дальнейшего вторжения", — сказал Прайс на брифинге.
Он добавил, что США в качестве санкций рассматривают меры экспортного контроля и персональные рестрикции.
Ранее президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также ограничения затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
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