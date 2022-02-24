Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Зеленский останется в Киеве

Пресс-секретарь администрации Джен Псаки заявила, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся в Киеве, несмотря на слухи о том, что Вашингтон рекомендовал ему эвакуироваться.

"Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности. Президент Украины остаётся в Киеве и продолжает руководить своей страной", — заявила Псаки на брифинге.

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Ранее в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в администрации США появилась информация, что Вашингтон советует украинскому лидеру для безопасности выехать из Киева во Львов. Также ранее якобы обсуждалась возможность эвакуации Зеленского за рубеж в случае полномасштабного конфликта Украины и России. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не намерен никуда уезжать.