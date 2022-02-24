Семак — о возможном отстранении клубов из РФ от еврокубков: Спорт втягивают в политику
Из-за принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, подчеркнул главный тренер "Зенита".
Сергей Семак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса" поделился своим мнением по поводу возможного отстранения российских клубов от участия в еврокубках.
"Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику... Мы занимаемся своим делом. Из-за каких-то принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, которую они делают. Что будет в мире политики, в геополитике, мы не знаем, и влиять на это не можем", — сказал наставник сине-бело-голубых журналистам.
Отметим, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 "Зенит" дома уступил "Бетису" со счётом 2:3. Ответная встреча в этой паре состоится уже сегодня, 24 февраля.
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