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23 февраля, 22:21

Семак — о возможном отстранении клубов из РФ от еврокубков: Спорт втягивают в политику

Из-за принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, подчеркнул главный тренер "Зенита".

<p>Сергей Семак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Сергей Семак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса" поделился своим мнением по поводу возможного отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

"Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику... Мы занимаемся своим делом. Из-за каких-то принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, которую они делают. Что будет в мире политики, в геополитике, мы не знаем, и влиять на это не можем", — сказал наставник сине-бело-голубых журналистам.

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Отметим, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022 "Зенит" дома уступил "Бетису" со счётом 2:3. Ответная встреча в этой паре состоится уже сегодня, 24 февраля.

Ранее премьер Британии Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.

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