Семак — о возможном отстранении клубов из РФ от еврокубков: Спорт втягивают в политику

"Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику... Мы занимаемся своим делом. Из-за каких-то принципов и убеждений нельзя лишать спортсменов работы, которую они делают. Что будет в мире политики, в геополитике, мы не знаем, и влиять на это не можем", — сказал наставник сине-бело-голубых журналистам.