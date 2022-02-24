Киев запросил заседание Совбеза ООН после просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины
Ранее главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ помочь с отражением агрессии Украины. Они указали, что Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения.
Власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН после того, как руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России с просьбой о защите от агрессии вооружённых сил Незалежной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных властей в Донецке и Луганске к России с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации в сфере безопасности", — написал он в "Твиттере".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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