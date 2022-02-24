Киев запросил заседание Совбеза ООН после просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины

Ранее главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ помочь с отражением агрессии Украины. Они указали, что Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения.

Власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН после того, как руководители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России с просьбой о защите от агрессии вооружённых сил Незалежной. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.