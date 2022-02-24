"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В другой встрече игрового дня также была зафиксирована результативная ничья. Матч между португальской "Бенфикой" и нидерландским "Аяксом" завершился со счётом 2:2. Игра прошла на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. В составе "Аякса" отличились Душан Тадич (18-я минута) и Себастьян Алле (29), который на 26-й минуте забил и в свои ворота. У "Бенфики" гол на счету украинца Романа Яремчука (72). Ответный матч в этой паре также состоится 15 марта.