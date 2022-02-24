"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
В другой встрече, где сошлись "Бенфика" и "Аякс", сильнейшего также выявить не удалось. Ответные игры в этих парах намечены на 15 марта.
Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Фото © Instagram / manchesterunited
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде вничью с испанским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе "Атлетико" голом отличился нападающий Жоау Феликс (7-я минута). У "Манчестер Юнайтед" забил Энтони Эланга (80). Ответная встреча пройдёт 15 марта в Манчестере.
В другой встрече игрового дня также была зафиксирована результативная ничья. Матч между португальской "Бенфикой" и нидерландским "Аяксом" завершился со счётом 2:2. Игра прошла на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. В составе "Аякса" отличились Душан Тадич (18-я минута) и Себастьян Алле (29), который на 26-й минуте забил и в свои ворота. У "Бенфики" гол на счету украинца Романа Яремчука (72). Ответный матч в этой паре также состоится 15 марта.
Ранее Лайф писал о том, что питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.