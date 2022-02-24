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23 февраля, 22:41

"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В другой встрече, где сошлись "Бенфика" и "Аякс", сильнейшего также выявить не удалось. Ответные игры в этих парах намечены на 15 марта.

<p>Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaVb7I1gvu5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">manchesterunited</a></p>

Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Фото © Instagram / manchesterunited

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде вничью с испанским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе "Атлетико" голом отличился нападающий Жоау Феликс (7-я минута). У "Манчестер Юнайтед" забил Энтони Эланга (80). Ответная встреча пройдёт 15 марта в Манчестере.

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В другой встрече игрового дня также была зафиксирована результативная ничья. Матч между португальской "Бенфикой" и нидерландским "Аяксом" завершился со счётом 2:2. Игра прошла на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. В составе "Аякса" отличились Душан Тадич (18-я минута) и Себастьян Алле (29), который на 26-й минуте забил и в свои ворота. У "Бенфики" гол на счету украинца Романа Яремчука (72). Ответный матч в этой паре также состоится 15 марта.

Ранее Лайф писал о том, что питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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