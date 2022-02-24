В Подмосковье сел самолёт с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии

Самолёт, на борту которого находилось 14 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приютов Дамаска, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ.

"Сегодня в результате трёхдневного визита на территорию Сирии, а также ряда ранее достигнутых договорённостей, сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка в Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Пятеро из них находились в приютах Дамаска, и ещё девять вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье", — указано в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Весь путь дети находились под присмотром медиков и психологов. Дорогу они перенесли спокойно. Как уточнила советник аппарата детского омбудсмена Елена Новосельцева, перед вылетом несовершеннолетних накормили российские военные на авиабазе Хмеймим.

После прилёта дети размещены в одной из московских клиник, где им будет проведено полное медицинское обследование, в том числе и по протоколу ковида. Подросткам будет оказана психологическая поддержка. После рекомендаций врачей их передадут под опеку родственников, отметили в пресс-службе.

"Сложно представить, что довелось пережить этим детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую детскую жизнь. Но сейчас в наших силах сделать всё, чтобы эта страшная страница их жизни была перевёрнута и забыта раз и навсегда. Рада, что нам удалось вернуть очередную группу детей, благодарна сирийской и курдской сторонам за соблюдение всех наших договорённостей", — цитирует пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марию Львову-Белову.

Она заверила, что работа по возвращению российских детей на родину будет продолжена.