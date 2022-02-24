Блинкен заявил, что Россия до утра четверга начнёт "вторжение" на Украину

При этом из ответа американского госсекретаря журналисту неясно, имел ли он в виду ввод войск в Луганскую и Донецкую народные республики или на саму территорию Незалежной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские военные до утра четверга якобы начнут "вторжение" на Украину. В эфире телеканала NBC его спросили, есть ли основания полагать, что ещё до истечения ночи войска РФ начнут "что-то похожее на полномасштабное вторжение" в соседнюю страну.

"Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга", — сказал госсекретарь США.

При этом из ответа Блинкена неясно, имел ли он в виду ввод войск в Луганскую и Донецкую народные республики или на территорию Украины. Также госсекретарь не смог ответить на вопрос журналиста, когда конкретно, по его мнению, случится "российское вторжение".