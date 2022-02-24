Блинкен заявил, что Россия до утра четверга начнёт "вторжение" на Украину
При этом из ответа американского госсекретаря журналисту неясно, имел ли он в виду ввод войск в Луганскую и Донецкую народные республики или на саму территорию Незалежной.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские военные до утра четверга якобы начнут "вторжение" на Украину. В эфире телеканала NBC его спросили, есть ли основания полагать, что ещё до истечения ночи войска РФ начнут "что-то похожее на полномасштабное вторжение" в соседнюю страну.
"Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга", — сказал госсекретарь США.
При этом из ответа Блинкена неясно, имел ли он в виду ввод войск в Луганскую и Донецкую народные республики или на территорию Украины. Также госсекретарь не смог ответить на вопрос журналиста, когда конкретно, по его мнению, случится "российское вторжение".
"Я не могу назвать вам конкретную дату или время, однако всё готово для того, чтобы Россия начала своё наступление", — заявил Блинкен и выразил уверенность, что крупного вооружённого конфликта на Украине можно избежать.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Как сообщал Лайф, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал заявления о готовящемся вторжении России неуместными. По его мнению, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.
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