Реванш состоялся: Александр Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках
Поединок 40-летнего и 51-летнего бойцов состоялся в Москве. Емельяненко-младший взял верх единогласным решением судей.
Джефф Монсон и Александр Емельяненко. Фото © Instagram / alexemelyanenko
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил соотечественника американского происхождения — Джеффа Монсона — в поединке на голых кулаках. Бой состоялся в Москве в рамках турнира промоушена Hardcore FC.
Схватка завершилась победой Емельяненко-младшего единогласным решением судей. Таким образом, он взял реванш у Монсона. Их первый поединок состоялся в конце 2012 года. Противостояние прошло по правилам ММА на турнире M-1 Challenge 35 в Санкт-Петербурге. Тогда Монсон досрочно победил Емельяненко, проведя во втором раунде удушающий приём.
В ещё одном бою вечера россиянин Тимур Слащинин также единогласным решением судей одолел бразильца Фабио Мальдонадо.
Ранее Лайф сообщал, что другой российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга на турнире промоушена Хабиба Eagle FC.