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24 февраля, 00:50

Реванш состоялся: Александр Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Поединок 40-летнего и 51-летнего бойцов состоялся в Москве. Емельяненко-младший взял верх единогласным решением судей.

<p>Джефф Монсон и Александр Емельяненко. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaVkzPqAkuF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexemelyanenko</a></p>

Джефф Монсон и Александр Емельяненко. Фото © Instagram / alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил соотечественника американского происхождения — Джеффа Монсона — в поединке на голых кулаках. Бой состоялся в Москве в рамках турнира промоушена Hardcore FC.

Схватка завершилась победой Емельяненко-младшего единогласным решением судей. Таким образом, он взял реванш у Монсона. Их первый поединок состоялся в конце 2012 года. Противостояние прошло по правилам ММА на турнире M-1 Challenge 35 в Санкт-Петербурге. Тогда Монсон досрочно победил Емельяненко, проведя во втором раунде удушающий приём.

В ещё одном бою вечера россиянин Тимур Слащинин также единогласным решением судей одолел бразильца Фабио Мальдонадо.

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Ранее Лайф сообщал, что другой российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга на турнире промоушена Хабиба Eagle FC.

Иван Косицын

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