Реванш состоялся: Александр Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил соотечественника американского происхождения — Джеффа Монсона — в поединке на голых кулаках. Бой состоялся в Москве в рамках турнира промоушена Hardcore FC.

Схватка завершилась победой Емельяненко-младшего единогласным решением судей. Таким образом, он взял реванш у Монсона. Их первый поединок состоялся в конце 2012 года. Противостояние прошло по правилам ММА на турнире M-1 Challenge 35 в Санкт-Петербурге. Тогда Монсон досрочно победил Емельяненко, проведя во втором раунде удушающий приём.