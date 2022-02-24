Зеленский на русском обратился к россиянам: Нам не нужна война

По его словам, причина возникновения боевых действий может появиться в любой момент. "Любая провокация, любая вспышка — вспышка, которая может сжечь все", — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля обратился к россиянам на русском языке и заявил, что Украине не нужна война.

Нам не нужна война — ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу... Мы будем защищаться", — заявил Зеленский.