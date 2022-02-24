НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 00:43

Зеленский на русском обратился к россиянам: Нам не нужна война

По его словам, причина возникновения боевых действий может появиться в любой момент. "Любая провокация, любая вспышка — вспышка, которая может сжечь все", — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля обратился к россиянам на русском языке и заявил, что Украине не нужна война.

Нам не нужна война — ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу... Мы будем защищаться", — заявил Зеленский.

Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения

Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения

По его словам, причина возникновения боевых действий может появиться в любой момент. "Любая провокация, любая вспышка — вспышка, которая может сжечь всё", — сказал Зеленский.

В обращении Зеленский также заявил, что русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела ВСУ

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1