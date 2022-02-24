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24 февраля, 00:22

Экономист Мильчакова рассказала, как изменится курс доллара и евро в ближайшие дни

Также эксперт пояснила, в каких валютах лучше хранить сбережения в условиях неопределённости "вокруг дальнейших событий".

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова пояснила, как изменится курс валют в ближайшее время. В беседе с RT она отметила, что доллар дорожает по отношению к рублю из-за неопределённости "вокруг дальнейших событий".

"Краткосрочная цель доллара в случае пессимистичного сценария — это 83—84 рубля, а евро — 93—94 рубля. Я думаю, что это возможно в случае негативного сценария, например, если Байден или ещё какая-то страна объявит, что они запускают пакет ещё более жёстких санкций", — отметила Мильчакова в беседе с RT.

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Экономист также посоветовала хранить накопления в разных валютах. Например, в трёх: рубль, доллар и нейтральная третьей, например швейцарский франк или японская йена. Однако пока стоит подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, подытожила Мильчакова.

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Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова

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