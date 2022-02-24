Боррель назвал просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины "опасным шагом"

Руководитель европейской дипломатии призвал Москву "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России с просьбой о защите от агрессии вооружённых сил Украины является "ещё одним опасным шагом против суверенитета Незалежной и ставит под угрозу тысячи жизней".

"Обращение за помощью к Москве со стороны так называемых ДНР и ЛНР означает ещё один крайне опасный шаг против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", — написал он в "Твиттере".