ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 00:13

Боррель назвал просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины "опасным шагом"

Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Руководитель европейской дипломатии призвал Москву "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России с просьбой о защите от агрессии вооружённых сил Украины является "ещё одним опасным шагом против суверенитета Незалежной и ставит под угрозу тысячи жизней".

"Обращение за помощью к Москве со стороны так называемых ДНР и ЛНР означает ещё один крайне опасный шаг против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", — написал он в "Твиттере".

Киев запросил заседание Совбеза ООН после просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины
Киев запросил заседание Совбеза ООН после просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины

Также Боррель призвал власти РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.

Евросоюз ввёл санкции против Шойгу, Захаровой и ещё почти 400 россиян
Евросоюз ввёл санкции против Шойгу, Захаровой и ещё почти 400 россиян

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • Жозеп Боррель
  • Украина
  • Россия
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar