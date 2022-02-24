Боррель назвал просьбы ДНР и ЛНР к России о защите от Украины "опасным шагом"
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Руководитель европейской дипломатии призвал Москву "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России с просьбой о защите от агрессии вооружённых сил Украины является "ещё одним опасным шагом против суверенитета Незалежной и ставит под угрозу тысячи жизней".
"Обращение за помощью к Москве со стороны так называемых ДНР и ЛНР означает ещё один крайне опасный шаг против суверенитета Украины, который поставит под угрозу тысячи жизней", — написал он в "Твиттере".
Также Боррель призвал власти РФ "воздержаться от дальнейших действий, направленных на эскалацию".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.