ТАСС: В Донецке возникли проблемы с работой мобильной связи
Отмечается, что нельзя дозвониться из центра и некоторых других районов города. При этом мобильный интернет и звонки через мессенджеры работают без перебоев.
В ночь на 24 февраля в Донецке перестала работать мобильная связь республиканского оператора "Феникс". Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, дозвониться нельзя из центра и некоторых других районов города. При этом мобильный интернет и звонки через мессенджеры работают без перебоев. Официального комментария от "Феникса" пока не поступало.
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