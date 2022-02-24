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23 февраля, 23:54

ТАСС: В Донецке возникли проблемы с работой мобильной связи

Отмечается, что нельзя дозвониться из центра и некоторых других районов города. При этом мобильный интернет и звонки через мессенджеры работают без перебоев.

В ночь на 24 февраля в Донецке перестала работать мобильная связь республиканского оператора "Феникс". Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дозвониться нельзя из центра и некоторых других районов города. При этом мобильный интернет и звонки через мессенджеры работают без перебоев. Официального комментария от "Феникса" пока не поступало.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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