Евросоюз ввёл санкции против Шойгу, Захаровой и ещё почти 400 россиян

Так, в санкционный список включено свыше 300 российских парламентариев, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, включая сенатора Алексея Пушкова и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Официальный журнал Евросоюза опубликовал список лиц, попавших под антироссийские санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. В перечне фигурируют министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие лица.

Так, в санкционный список включено свыше 300 российских парламентариев, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, включая сенатора Алексея Пушкова и вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Также введены ограничения в отношении членов правительства, в том числе вице-премьеров Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина и главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Кроме того, под рестрикции попали высокопоставленные военнослужащие — главком ВМФ Николай Евменов, его заместитель Владимир Касатонов, командующий ВВС Сергей Дронов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

Помимо этого санкции введены в отношении журналистов, например Владимира Соловьёва и руководителя ресурса News Front Константина Кнырика, и юридических лиц — Промсвязьбанка, ВЭБ и других.

Также санкционный пакет ЕС подразумевает запрет для своего бизнеса на любые контакты с ДНР и ЛНР, включая торговлю, инвестиции и техническую помощь.