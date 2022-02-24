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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 23:23
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Евросоюз ввёл санкции против Шойгу, Захаровой и ещё почти 400 россиян

Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Так, в санкционный список включено свыше 300 российских парламентариев, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, включая сенатора Алексея Пушкова и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Официальный журнал Евросоюза опубликовал список лиц, попавших под антироссийские санкции в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. В перечне фигурируют министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова и другие лица.

Так, в санкционный список включено свыше 300 российских парламентариев, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, включая сенатора Алексея Пушкова и вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Также введены ограничения в отношении членов правительства, в том числе вице-премьеров Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина и главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Кроме того, под рестрикции попали высокопоставленные военнослужащие — главком ВМФ Николай Евменов, его заместитель Владимир Касатонов, командующий ВВС Сергей Дронов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

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Помимо этого санкции введены в отношении журналистов, например Владимира Соловьёва и руководителя ресурса News Front Константина Кнырика, и юридических лиц — Промсвязьбанка, ВЭБ и других.

Также санкционный пакет ЕС подразумевает запрет для своего бизнеса на любые контакты с ДНР и ЛНР, включая торговлю, инвестиции и техническую помощь.

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Ранее замглавы ЕК Домбровскис заявил о готовности ЕС ввести второй пакет санкций против России. По его словам, новые рестрикции подразумевают меры по контролю за экспортом.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Никита Никонов
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