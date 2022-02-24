Бастрыкин распорядился фиксировать все случаи военных атак ВСУ в Донбассе
Следственный комитет РФ отмечает, что в СМИ сообщается о значительном увеличении числа обстрелов территории Донбасса.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился фиксировать все случаи военных атак населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"В средствах массовой информации сообщается о значительном увеличении числа обстрелов территории Донбасса. Их количество со стороны украинских силовиков увеличилось практически вдвое", — говорится в сообщении.
По данным представителя Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки зафиксировано 114 случаев нарушения режима прекращения огня. Под обстрелы попало 29 населённых пунктов республики. При этом ВСУ применяют миномёты, артиллерийские установки и БМП. Есть жертвы среди мирного населения. В связи с этим Бастрыкин дал поручение фиксировать все случаи военных нападений на населённые пункты Донбасса со стороны Украины.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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