Бастрыкин распорядился фиксировать все случаи военных атак ВСУ в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился фиксировать все случаи военных атак населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В средствах массовой информации сообщается о значительном увеличении числа обстрелов территории Донбасса. Их количество со стороны украинских силовиков увеличилось практически вдвое", — говорится в сообщении.

По данным представителя Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки зафиксировано 114 случаев нарушения режима прекращения огня. Под обстрелы попало 29 населённых пунктов республики. При этом ВСУ применяют миномёты, артиллерийские установки и БМП. Есть жертвы среди мирного населения. В связи с этим Бастрыкин дал поручение фиксировать все случаи военных нападений на населённые пункты Донбасса со стороны Украины.