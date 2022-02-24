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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 22:54

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Пушилина

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, действия администрации видеохостинга YouTube противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на незамедлительном снятии ограничений и ждёт объяснения причины введения таких мер.

YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина
YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина

"В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", говорится в публикации.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube. Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.

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Юлия Коновалова
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