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23 февраля, 22:54

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Пушилина

Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

<p>Обложка © ТАСС / АР</p>

Обложка © ТАСС / АР

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, действия администрации видеохостинга YouTube противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на незамедлительном снятии ограничений и ждёт объяснения причины введения таких мер.

YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина

YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина

"В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", говорится в публикации.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube. Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.

Юлия Коновалова

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