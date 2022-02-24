Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Пушилина

Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, действия администрации видеохостинга YouTube противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на незамедлительном снятии ограничений и ждёт объяснения причины введения таких мер.

"В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", — говорится в публикации.