Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Пушилина
Обложка © ТАСС / АР
Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять блокировку с YouTube-канала "Денис Пушилин", который принадлежит главе ДНР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, действия администрации видеохостинга YouTube противоречат основным принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство настаивает на незамедлительном снятии ограничений и ждёт объяснения причины введения таких мер.
"В связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов Роскомнадзор призывает пользователей создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать российские социальные сети", — говорится в публикации.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube. Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.