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23 февраля, 23:08

Зеленский попросил у президента Франции Макрона макрофинансовую помощь для Украины

Лидер Незалежной отметил, что ценит Париж за то, что он остаётся с Киевом в такие сложные времена. Также он поблагодарил главу Франции за предоставление оборонных средств и систем разминирования.

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств Киеву и обратился к Парижу, председательствующему в Совете ЕС, за макрофинансовой помощью. Об этом говорится на странице украинского лидера в "Твиттере".

"Поблагодарил [президента Франции] за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остаётся с Украиной в такие сложные времена", — написал Зеленский.

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