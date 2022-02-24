Зеленский попросил у президента Франции Макрона макрофинансовую помощь для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств Киеву и обратился к Парижу, председательствующему в Совете ЕС, за макрофинансовой помощью. Об этом говорится на странице украинского лидера в "Твиттере".

"Поблагодарил [президента Франции] за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остаётся с Украиной в такие сложные времена", — написал Зеленский.