Зеленский попросил у президента Франции Макрона макрофинансовую помощь для Украины
Лидер Незалежной отметил, что ценит Париж за то, что он остаётся с Киевом в такие сложные времена. Также он поблагодарил главу Франции за предоставление оборонных средств и систем разминирования.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств Киеву и обратился к Парижу, председательствующему в Совете ЕС, за макрофинансовой помощью. Об этом говорится на странице украинского лидера в "Твиттере".
"Поблагодарил [президента Франции] за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остаётся с Украиной в такие сложные времена", — написал Зеленский.
Ранее Лайф писал о том, что Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов — до 1,3 миллиарда долларов.