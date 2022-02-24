Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 23 февраля инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако не получил ответа.

"Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть в Донбассе", — сказал он по-русски в своём видеообращении.

Также Зеленский отметил, что Украине не нужна война, но страна будет защищаться, если на неё будут наступать.