Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Об этом он сказал в видеообращении на русском языке. Также украинский президент утверждает, что Киеву не нужна война.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 23 февраля инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако не получил ответа.
"Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть в Донбассе", — сказал он по-русски в своём видеообращении.
Также Зеленский отметил, что Украине не нужна война, но страна будет защищаться, если на неё будут наступать.
Ранее сообщалось, что Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов. Режим чрезвычайного положения будет действовать ровно 30 дней.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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