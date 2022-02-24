НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 23:20

Зеленский заявил, что 23 февраля инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Об этом он сказал в видеообращении на русском языке. Также украинский президент утверждает, что Киеву не нужна война.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 23 февраля инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако не получил ответа.

"Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть в Донбассе", — сказал он по-русски в своём видеообращении.

Путин заявил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после переворота на Украине

Путин заявил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после переворота на Украине

Также Зеленский отметил, что Украине не нужна война, но страна будет защищаться, если на неё будут наступать.

Ранее сообщалось, что Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов. Режим чрезвычайного положения будет действовать ровно 30 дней.

Пушилин допустил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению в Донбассе

Пушилин допустил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению в Донбассе

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1