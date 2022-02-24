Зеленский: Русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами

В своём обращении на русском языке украинский президент заявил, что Киев не представляет и не будет представлять угрозы для Москвы. По его словам, Незалежной не нужна война.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке и заявил, что русские и украинцы разные, но "это не повод быть врагами".

"Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами", — сказал он.

Кроме того, в своём видеообращении лидер Незалежной заявил, что отвергает все обвинения в нацизме на Украине. Также он утверждает, что Киев не представляет и не будет представлять угрозы для Москвы.

"Нам не нужна война — ни холодная, ни горячая, ни гибридная", — подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина хочет мира.

Зеленский добавил, что готов говорить с РФ о безопасности Украины в разных форматах и на любых площадках.