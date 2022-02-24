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23 февраля, 23:47

Зеленский: Русские и украинцы разные, но это не повод быть врагами

В своём обращении на русском языке украинский президент заявил, что Киев не представляет и не будет представлять угрозу для Москвы. По его словам, Незалежной не нужна война.

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ на русском языке и заявил, что русские и украинцы разные, но "это не повод быть врагами".

"Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами", — сказал он.

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Кроме того, в своём видеообращении лидер Незалежной заявил, что отвергает все обвинения в нацизме на Украине. Также он утверждает, что Киев не представляет и не будет представлять угрозу для Москвы. Нам не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная, подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина хочет мира.

"Нам не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная", — подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина хочет мира.

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Зеленский добавил, что готов говорить с РФ о безопасности Украины в разных форматах и на любых площадках.

Ранее сообщалось, что Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов. Режим чрезвычайного положения будет действовать ровно 30 дней.

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Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Иван Косицын

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