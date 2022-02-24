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23 февраля, 23:42

Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности

Вместе с тем она отметила, что решение о вступлении в альянс не может приниматься в спешке. Для этого, по словам Марин, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения.

<p>Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото © ТАСС / EPA</p>

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото © ТАСС / EPA

Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о её национальной безопасности, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", приводит слова премьера телерадиовещательная корпорация YLE.

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При этом Марин уточнила, что готовность к обсуждению членства в альянсе есть, однако сейчас такая дискуссия не ведётся. Она подчеркнула важность того, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности стабильна и последовательна, а также отметила, что решение о вступлении в НАТО не может приниматься в спешке. Для этого, по словам Марин, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения.

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В настоящее время Финляндия, а также Швеция сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры. Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Однако при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте, отметил министр.

Юлия Коновалова

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