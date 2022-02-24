Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности
Вместе с тем она отметила, что решение о вступлении в альянс не может приниматься в спешке. Для этого, по словам Марин, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото © ТАСС / EPA
Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о её национальной безопасности, заявила премьер-министр страны Санна Марин.
"Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", — приводит слова премьера телерадиовещательная корпорация YLE.
При этом Марин уточнила, что готовность к обсуждению членства в альянсе есть, однако сейчас такая дискуссия не ведётся. Она подчеркнула важность того, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности стабильна и последовательна, а также отметила, что решение о вступлении в НАТО не может приниматься в спешке. Для этого, по словам Марин, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения.
В настоящее время Финляндия, а также Швеция сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры. Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Однако при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте, отметил министр.