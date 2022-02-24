Министр внутренних дел Чехии Ракушан заявил о намерении ужесточить выдачу виз россиянам

Правительство Чехии обсудило возможность ужесточения процедуры выдачи виз гражданам России на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан.

"Мы (кабмин — Прим. Лайфа) говорили о ревизии правил выдачи виз для граждан РФ. Мы говорили, что призовём наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта", — сказал Ракушан.