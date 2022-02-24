Министр внутренних дел Чехии Ракушан заявил о намерении ужесточить выдачу виз россиянам
По его словам, эта мера является поддержкой Украины. В частности, речь идёт о том, чтобы граждане РФ использовали только биометрические паспорта при поездках в Шенгенскую зону.
Правительство Чехии обсудило возможность ужесточения процедуры выдачи виз гражданам России на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан.
"Мы (кабмин — Прим. Лайфа) говорили о ревизии правил выдачи виз для граждан РФ. Мы говорили, что призовём наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД Евросоюза, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта", — сказал Ракушан.
По его словам, это нужно, чтобы у Праги была уверенность, что прибывающие действительно являются теми, кому выданы такие паспорта. Министр добавил, что ужесточение визового режима для российских граждан является поддержкой Украины и ответом на "последние действия" России.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
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