Вирусолог Малышев предупредил о потере мышечной массы из-за ковида
А вирусолог Чумаков отметил, что при коронавирусе можно за два-три дня потерять килограммов семь, а то и десять, если был высокий исходный вес.
Человек, болеющий коронавирусом, может начать быстро терять мышечную массу. Об этом рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев.
"Когда человек болеет и долго лежит, это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — пояснил Малышев в беседе с Ura.ru.
Подобное мнение выразил и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог — профессор Пётр Чумаков. Он отметил, что когда болезнь проходит тяжело, повышается температура, то можно буквально за два-три дня сбросить семь килограммов. Однако данный процесс будет недолгим, так как это потеря мышечной массы, которую со временем можно восстановить.
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