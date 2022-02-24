Вирусолог Малышев предупредил о потере мышечной массы из-за ковида

"Когда человек болеет и долго лежит, это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань. Также уходит вода. Так что предложить коронавирус как хорошее средство для похудения не получится", — пояснил Малышев в беседе с Ura.ru.