Американский конгрессмен Янг внёс законопроект о запрете импорта морепродуктов из России

Американский конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внёс на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как указано в заявлении, которое опубликовано на сайте законодателя, законопроект был внесён в конгресс США на этой неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. При этом отмечается, что РФ ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.