Американский конгрессмен Янг внёс законопроект о запрете импорта морепродуктов из России
Он заявил, что будет настаивать, чтобы эта инициатива стала законом или вошла в более широкий пакет санкций против РФ в связи с признанием ДНР и ЛНР.
Американский конгрессмен-республиканец от штата Аляска Дон Янг внёс на рассмотрение палаты законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Как указано в заявлении, которое опубликовано на сайте законодателя, законопроект был внесён в конгресс США на этой неделе, он предусматривает запрет на импорт всех морепродуктов из РФ. При этом отмечается, что РФ ввела аналогичный запрет на ввоз американских морепродуктов в 2014 году.
"Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции против России, и мой законопроект предусматривает необходимые меры для введения ограничений в этом конкретном секторе торговли. Я буду настаивать на том, чтобы мой законопроект стал законом либо сам по себе, либо как часть более широкого пакета санкций", — заявил Янг.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
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