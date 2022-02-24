СЦКК: ВС Украины за сутки 65 раз обстреляли территорию ЛНР
При стрельбе из миномётов калибром 120 миллиметров погиб один военнослужащий Луганской Народной Республики.
Вооружённые силы Украины за сутки 65 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В частности, украинские силовики открыли огонь в направлении Малиновое — Паньковка с применением СПГ-9, в результате прямого попадания сгорело жилое домостроение. Также они произвели обстрелы по направлению Новоалександровка — Калиново-Борщеватое с использованием миномётов калибром 120 мм. При этом погиб военнослужащий Народной милиции.
"В н.п. Голубовское повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая № 1, без электроснабжения более 1000 абонентов в н.п. Донецкий и н.п. Голубовское", — добавили в представительстве ЛНР.
Кроме того, более десяти тысяч жителей Славяносербского района остались без электричества из-за повреждения воздушной линии электропередачи при обстреле ВСУ.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе. В связи с этим они попросили Россию о помощи в отражении военной агрессии Киева.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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