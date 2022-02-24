СЦКК: ВС Украины за сутки 65 раз обстреляли территорию ЛНР

При стрельбе из миномётов калибром 120 миллиметров погиб один военнослужащий Луганской Народной Республики.

Вооружённые силы Украины за сутки 65 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В частности, украинские силовики открыли огонь в направлении Малиновое — Паньковка с применением СПГ-9, в результате прямого попадания сгорело жилое домостроение. Также они произвели обстрелы по направлению Новоалександровка — Калиново-Борщеватое с использованием миномётов калибром 120 мм. При этом погиб военнослужащий Народной милиции.

"В н.п. Голубовское повреждена воздушная линия электропередачи ВЛ 35-кВ, подстанция Михайловка и Петродонецкая № 1, без электроснабжения более 1000 абонентов в н.п. Донецкий и н.п. Голубовское", — добавили в представительстве ЛНР.