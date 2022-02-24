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24 февраля, 02:08

Несовершеннолетним петербуржцам напомнили сроки для постановки на воинский учёт

Те, кто не сделает этого вовремя, не смогут поступить в вуз или колледж, ведь без приписного свидетельства документы для поступления в учебное заведение не примут.

Начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Санкт-Петербурга Олег Мазурин в беседе с газетой "Петербургский дневник" объяснил, почему те, кто не придёт в военкомат до 31 марта, рискуют пролететь с поступлением в вуз и зачем армия интересуется несовершеннолетними.

"В соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе существует механизм первоначальной постановки молодых людей на воинский учёт в год достижения 17 лет. Если сейчас вашему сыну 16 лет, но в декабре ему исполнится 17, до 31 марта он должен встать на воинский учёт", отметил Мазурин.

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Он добавил, что этот механизм позволяет уточнить численность и годность к военной службе по здоровью. Информация об уровне образования и уже полученных навыках требуется для понимания профессиональной пригодности к подготовке по военно-учётным специальностям и учёбе в военных учебных центрах. Мазурин подчеркнул, что после окончания школы многие ребята будут поступать в колледжи и вузы, но те, кто в указанный срок не встал на воинский учёт, не смогут этого сделать. Без приписного свидетельства документы для поступления в учебное заведение не примут.

Мазурин также посоветовал родителям приходить в военкомат со своими детьми и рассказывать о проблемах со здоровьем сына, так как молодёжь стесняется своих сверстников и при них может умолчать о том или ином заболевании.

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"За последние десять лет ни один призывник не вернулся из частей по причине того, что врачи недосмотрели и отправили кого-то в армию с заболеванием. И не последнюю роль в этом сыграло общение с родителями", — подчеркнул Мазурин.

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Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Юлия Коновалова

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