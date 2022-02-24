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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:20
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Зеленский обсудил ситуацию на Украине с Байденом, Джонсоном и Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Западные лидеры пообещали Киеву международную поддержку и пригрозили Москве тяжёлыми последствиями.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с президентом США, а также главами правительств Великобритании и Канады.

По итогам переговоров с Байденом Зеленский заявил, что США уже "начали группировать международную поддержку Украины". Британский премьер Борис Джонсон в свою очередь заявил, что Лондон вместе с союзниками намерен дать решительный ответ на действия России.

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"Я в шоке из-за ужасных событий на Украине, и я поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Начав это ничем не вызванное нападение на Украину, президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения. Великобритания и наши партнёры ответят решительно", — написал Джонсон в "твиттере".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал России тяжёлые последствия от объявленной Путиным военной операции по защите Донбасса. Он также предупредил о готовности ввести против Москвы новые значительные санкции.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

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Роман Имполитов
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