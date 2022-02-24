В Донбассе заявили, что ведут огонь исключительно по военным объектам Украины

Там сообщили, что угрозы гражданскому населению нет, а также призвали украинских военных сложить оружие.

Военные ДНР и ЛНР ведут огонь исключительно по военным объектам украинской стороны, поэтому все заявления Киева об уничтожении гражданской инфраструктуры являются ложными. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной, что уничтожаются гражданские объекты, — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины", — заявил Басурин.