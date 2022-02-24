В Донбассе заявили, что ведут огонь исключительно по военным объектам Украины
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Там сообщили, что угрозы гражданскому населению нет, а также призвали украинских военных сложить оружие.
Военные ДНР и ЛНР ведут огонь исключительно по военным объектам украинской стороны, поэтому все заявления Киева об уничтожении гражданской инфраструктуры являются ложными. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной, что уничтожаются гражданские объекты, — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины", — заявил Басурин.
Он призвал украинских военных сложить оружие и вернуться домой, тем самым сохранив себе жизнь. Аналогичное заявление по поводу ударов по украинским позициям сделали и в ЛНР. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал жителей Донбасса не покидать дома и по возможности спуститься в бомбоубежища.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.