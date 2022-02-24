Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолёте
Информацию том, что это якобы удалось силам противовоздушной обороны ВСУ, ранее передавало агентство Reuters.
Информация о том, что над Украиной якобы был сбит российский военный самолёт, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолёте не соответствует действительности", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
О том, что силы украинской противовоздушной обороны якобы сбили над территорией своей страны российский самолёт, сообщало агентство Reuters со ссылкой на ВСУ.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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