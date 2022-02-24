Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолёте

Информацию том, что это якобы удалось силам противовоздушной обороны ВСУ, ранее передавало агентство Reuters.

Информация о том, что над Украиной якобы был сбит российский военный самолёт, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолёте не соответствует действительности", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

О том, что силы украинской противовоздушной обороны якобы сбили над территорией своей страны российский самолёт, сообщало агентство Reuters со ссылкой на ВСУ.