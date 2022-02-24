ЛНР заявила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий

Народная милиция Луганской Народной Республики 24 февраля начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированных территорий республики. Об этом заявил официальный представитель ведомства в видеообращении, опубликованном на сайте народной милиции.

"Подразделения народной республики ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооружённых сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Тем не менее я призываю граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище, так как коварство противника не знает границ, вы можете стать жертвой его политических амбиций", — заявил представитель народной милиции.