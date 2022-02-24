ЛНР заявила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики обратился к военнослужащим Украины с призывом сдать оружие и покинуть позиции.
Народная милиция Луганской Народной Республики 24 февраля начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированных территорий республики. Об этом заявил официальный представитель ведомства в видеообращении, опубликованном на сайте народной милиции.
"Подразделения народной республики ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооружённых сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Тем не менее я призываю граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище, так как коварство противника не знает границ, вы можете стать жертвой его политических амбиций", — заявил представитель народной милиции.
Также он обратился к военнослужащим Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять "преступные" приказы киевского руководства.
"Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве", — заключил представитель ЛНР.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В свою очередь Минобороны РФ заявило, что военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами. Речь идёт о военных аэродромах, авиации и объектах противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины. Также в ведомстве отметили, что удары по городам страны не наносятся, гражданскому населению ничего не угрожает.
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