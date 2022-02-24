Басурин призвал военных Украины сложить оружие и сохранить себе жизнь

"Мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", отметил замначальника народной милиции ДНР.

"Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", — приводит его слова ТАСС.