Басурин призвал военных Украины сложить оружие и сохранить себе жизнь
"Мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", отметил замначальника народной милиции ДНР.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал военнослужащих Украины сложить оружие.
"Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь! Потом вы сможете восстановить свою страну, мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь", — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В свою очередь Минобороны РФ заявило, что военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами. Речь идёт о военных аэродромах, авиации и объектах противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины. Также в ведомстве отметили, что удары по городам страны не наносятся, гражданскому населению ничего не угрожает.
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